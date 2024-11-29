Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Yenerek Üstünlük Sağladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Yenerek Üstünlük Sağladı

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Safuri ve Veysel Sarı'dan geldi, Koita ise Sivasspor'un tek golünü attı.

29.11.2024 22:32
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STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener

Antalyaspor: Kenan Piric- Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Soner Dikmen(Dk. 90 Mert Yılmaz), Petrusenko(Dk. 63 Townsend), Kaluzinski, Safuri(Dk. 90 Emre Uzun), Samudio(Dk. 24 Van de Streek), Gaich.

Sivasspor: Ali Şaşal- Alaaddin Okumuş(Dk. 86 Menig), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Koita, Charisis(Dk. 90+1 Bekir Turaç Böke), Pritchard(Dk. 68 Turgunbayev), Garry Rodrigues(Dk. 68 Keita Balde), Rey Manaj.

SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Gaich, Erdoğan Yeşilyurt, Thalisson (Antalyaspor),

GOLLER: Dk. 40 Safuri, Dk. 66 Veysel Sarı (Antalyaspor), Dk. 43 Koita (Sivasspor)

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Sivasspor'u 2-1 yendi.

18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Pritchard'ın ortasına altı pasta iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

20'nci dakikada Antalyaspor atak yönüne doğru sağ kanattan kazanılan kornerde Kaluzinski'nin penaltı noktasına ortasına Samudio'nun gelişine sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal güçlükle kornere gönderdi.

23'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, savunma oyuncusunu geçtikten sonra ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

30'uncu dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında Gaich'in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

33'üncü dakikada Sivasspor savunmasından uzun atılan topu Manaj kafasıyla Rodrigues'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

40'ıncı dakikada Kaluzinski'nin orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği pas ile topla bulaşan Safuri, defans oyuncusunu geçtikten sonra yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

43'üncü dakikada Sivasspor'da kazanılan köşe vuruşunda Pritchard'ın ortasına altı pasta Koita'nın rövaşata vuruşunda top ağlara gitti. 1-1.

66'ncı dakikada kornerden Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1.

90'ıncı dakikada Townsend'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gaich'in uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Ali Şaşal son anda kornere çeldi.

Mücadele 2-1 ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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