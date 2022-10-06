Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri

06.10.2022 11:30
Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin en yaşlı 3 takımından biri konumunda.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin en yaşlı 3 takımından biri konumunda. Kırmızı-beyazlı ekip, 28.3 yaş ortalamasıyla ilk sırada yer alan Sivasspor'un ardından 27.4 yaş ortalamasıyla Ümraniyespor ikinciliği paylaşıyor.

Süper Lig'de son 4 haftada sahadan yenilgi ile ayrılan ve 8'inci haftayı da 'bay' geçen Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi aldığı kötü sonuçların yanı sıra ligin en yaşlı 3 takımından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

ZİRVEDE SİVASSPORAntalyaspor, 28.3 yaş ortalamasıyla en yaşlı ekip konumundaki Sivasspor'un ardında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar 29 oyuncu bulundurduğu kadrosunda 27.4 yaş ortalamasıyla Ümraniyespor ile ikincilik ve üçüncülüğü paylaşıyor. Antalyaspor'un en yaşlı oyuncusu 37 yaşındaki Hakan Özmert olurken, en genç oyuncusu ise 17 yaşındaki Mevlüthan Ekelik.EN GENÇ YAŞ ORTALAMASI İSTANBULSPOR'DASüper Lig'de en genç yaş ortalamasına sahip takım ise bu sezon lige yükselen İstanbulspor (24.7) oldu. Sarı siyahlı ekibi Corendon Alanyaspor (24.8), Giresunspor (25.1) ve Galatasaray (25.6) takip etti.30 YAŞ VE ÜZERİ 11 OYUNCUFraport TAV Antalyaspor'un bu sezonki kadrosunda 30 yaş ve üzerinde 11 oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Hakan Özmert (37) en yaşlı oyuncu olurken, Fedor Kudryashov (35), Luiz Adriano (35), kaleci Ruud Boffin (34), Güray Vural (34), Veysel Sarı (34), Ömer Toprak (33), Fredy (32), Soner Aydoğdu (31), Admir Mehmedi (31) ve Fernando Martins (30) olarak yer aldı.LİGİN EN YAŞLI 3'ÜNCÜ OYUNCUSU TAKIMDA

Süper Lig'de bu sezon forma giyen en yaşlı oyuncu Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan İnler oldu. İnler 38 yıl 3 ay 4 günle en yaşlı oyuncu olurken, Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı (37 yıl 6 ay 18) ve Antalyaspor orta saha oyuncusu Hakan Özmert (37 yıl 3 ay 14) takip etti.


YORUMLAR
500
Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:32 Altın Portakal'da gösterimi yapılan Narperi'nin Bileziği film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınların mücadelesine destek oldu
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
12:26 Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:40 Fikret Ali'den sonra Leyla Süreyya! Oyuncu Hazal Kaya çocuklarına verdiği isimleri yorumladı: Biz böyle eski isim seviyoruz
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:31 Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti
11:11 Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 13:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement