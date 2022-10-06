Antalyaspor, Süper Lig'in en yaşlı 3 takımından biri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin en yaşlı 3 takımından biri konumunda. Kırmızı-beyazlı ekip, 28.3 yaş ortalamasıyla ilk sırada yer alan Sivasspor'un ardından 27.4 yaş ortalamasıyla Ümraniyespor ikinciliği paylaşıyor.

Süper Lig'de son 4 haftada sahadan yenilgi ile ayrılan ve 8'inci haftayı da 'bay' geçen Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi aldığı kötü sonuçların yanı sıra ligin en yaşlı 3 takımından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de bu sezon forma giyen en yaşlı oyuncu Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan İnler oldu. İnler 38 yıl 3 ay 4 günle en yaşlı oyuncu olurken, Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı (37 yıl 6 ay 18) ve Antalyaspor orta saha oyuncusu Hakan Özmert (37 yıl 3 ay 14) takip etti.