Antalyaspor'un eski futbolcusu Oral Yenigün, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Antalyasporlu eski futbolcu Oral Yenigün için tören düzenlendi.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Yenigün'ün yakınlarının yanı sıra Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır, kulüp yöneticileri ile genç takım oyuncuları katıldı.

Çetin, törende yaptığı konuşmada, camia olarak üzgün olduklarını belirterek, Yenigün'ün ailesine başsağlığı diledi.

Tanır da Antalyaspor'un çok büyük değerini kaybettiğini ifade ederek, "Onun anıları Antalyaspor'un ruhunda, kalbinde hep yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Oral Yenigün'ün naaşı, Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yenigün, Konyaspor, Ispartaspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Keçiörengücü ve Kırıkkalespor takımlarında forma giymişti.