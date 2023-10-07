Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon - Son Dakika

Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon

Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon
Son Güncelleme: 07.10.2023 20:46

Antalyaspor-Galatasaray maçında ev sahibi Antalyaspor'un penaltı beklediği bir an yaşandı. Maçın 19. dakikasında Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Ancak hakem Zorbay Küçük, oyunun devam etmesine karar verdi ve penaltı vermedi.

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Antalyaspor penaltı bekledi.

JEHEZKEL YERDE KALDI

Mücadelenin 19. dakikasında ev sahibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, Zorbay Küçük'ün penaltı vermesini beklerken, oyun devam etti.

OYUN DEVAM ETTİ

Ev sahibi Antalyasporlu futbolcular, Zorbay Küçük'e pozisyonun penaltı olduğunu ve VAR'a gitmesi gerektiğini belirten hareketler yaptılar fakat mücadele kaldığı yerden devam etti.

İşte o pozisyon;

Antalyaspor'un Galatasaray Maçında Yaşanan Penaltı Tartışması
Antalyaspor'un Galatasaray Maçında Yaşanan Penaltı Tartışması
Antalyaspor'un Galatasaray Maçında Yaşanan Penaltı Tartışması
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon - Son Dakika
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