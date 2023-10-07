Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Antalyaspor penaltı bekledi.

JEHEZKEL YERDE KALDI

Mücadelenin 19. dakikasında ev sahibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, Zorbay Küçük'ün penaltı vermesini beklerken, oyun devam etti.

OYUN DEVAM ETTİ

Ev sahibi Antalyasporlu futbolcular, Zorbay Küçük'e pozisyonun penaltı olduğunu ve VAR'a gitmesi gerektiğini belirten hareketler yaptılar fakat mücadele kaldığı yerden devam etti.

İşte o pozisyon;