Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Antalyaspor penaltı bekledi.
Mücadelenin 19. dakikasında ev sahibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, Zorbay Küçük'ün penaltı vermesini beklerken, oyun devam etti.
Ev sahibi Antalyasporlu futbolcular, Zorbay Küçük'e pozisyonun penaltı olduğunu ve VAR'a gitmesi gerektiğini belirten hareketler yaptılar fakat mücadele kaldığı yerden devam etti.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon - Son Dakika