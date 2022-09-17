Oyuna girer girmez kırmızı kart gören Antalyaspor'un yeni transferi Nakajima annesini çok üzdü - Son Dakika
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Oyuna girer girmez kırmızı kart gören Antalyaspor'un yeni transferi Nakajima annesini çok üzdü

17.09.2022 23:48
Oyuna girer girmez kırmızı kart gören Antalyaspor'un yeni transferi Nakajima annesini çok üzdü

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Antalyaspor, 3-0 mağlup oldu. Nuri Şahin'in takımında Porto'dan transfer edilen Japon orta saha Shoya Nakajima, 59'da oyuna girdi, 61'de rakibine yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki futbolcunun annesi ve aile fertlerinin tribündeki üzüntüleri ekranlara yansıdı. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından biri de Nakajima'nın annesini üzmesi oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-0 yenildi. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Shoya Nakajima ise sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmada büyük hayal kırıklığı yarattı.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

8. dakikasında Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu ve 39. dakikasında Adana Demirspor'dan Rakitskiy'nin kırmızı kart gördüğü maçta, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin 59. dakikada yeni transfer Shoya Nakajima'yı sahaya sürdü.

Antalyaspor'un yeni yıldızı Nakajima oyuna girer girmez yaptığıyla tribündeki ailesini şoke etti
Antalyaspor'un yeni yıldızı Nakajima oyuna girer girmez yaptığıyla tribündeki ailesini şoke etti
Antalyaspor'un yeni yıldızı Nakajima oyuna girer girmez yaptığıyla tribündeki ailesini şoke etti
Antalyaspor'un yeni yıldızı Nakajima oyuna girer girmez yaptığıyla tribündeki ailesini şoke etti

AİLESİ İNANAMADI

Japon futbolcu oyuna girer girmez içinde bulunduğu ilk pozisyonda rakibine sert bir müdahalede bulundu. 61. dakikada Ali Palabıyık, 28 yaşındaki futbolcuya sarı kart gösterirken VAR pozisyonu izleme uyarısında bulundu. Pozisyonun tekrarını VAR monitöründe izleyen Palabıyık, sarı kartı geri alarak futbolcuya kırmız kart gösterdi. O anları tribünde izleyen Shoya Nakajima'nın ailesi ise büyük şok yaşadı.

Antalyaspor'un yeni yıldızı Nakajima oyuna girer girmez yaptığıyla tribündeki ailesini şoke etti
Antalyaspor'un yeni yıldızı Nakajima oyuna girer girmez yaptığıyla tribündeki ailesini şoke etti
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Son Dakika Spor Oyuna girer girmez kırmızı kart gören Antalyaspor'un yeni transferi Nakajima annesini çok üzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuna girer girmez kırmızı kart gören Antalyaspor'un yeni transferi Nakajima annesini çok üzdü - Son Dakika
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