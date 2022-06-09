Antalyaspor Vakfının olağan genel kuruluna doğru - Son Dakika
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Antalyaspor Vakfının olağan genel kuruluna doğru

09.06.2022 16:29
Antalyaspor Vakfının olağan genel kuruluna doğru

Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır, kırmızı-beyazlı camiaya yüzme havuzları kazandırmak zorunda olduklarını belirtti.

Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır, kırmızı-beyazlı camiaya yüzme havuzları kazandırmak zorunda olduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Tanır, vakfın çoğunluk sağlanması halinde 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan olağan genel kurulu öncesi yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir araya geldi.

Başarılı sonuçlar alan yüzme takımının sporcularını toplantı salonuna davet eden Tanır, Antalyaspor yüzme okullarından yetişerek aralarında Avrupa şampiyonu olmuş sporcuların da bulunduğu yüzme takımıyla gurur duyduğunu aktardı.

Tanır, Türk yüzme tarihine geçen sporcuların antrenman yapabilecekleri, Antalyaspor'a ait yüzme havuzu olmadığına dikkati çekerek, "Antalyaspor'umuza yüzme havuzları kazandırmak zorundayız." diye konuştu.

Nafiz Tanır, yüzme takımı sporcuları Emre Sarp Zeytinoğlu, Atakan Ercan, Ahmet Ege Güldağ, Emir Batur Albayrak, Ahmet Efe Söker, Poyraz Şan Aşkın, Talya Erdoğan ve Sevim Eylül Süpürgeci'ye içinde Antalyaspor ürünlerinin bulunduğu hediye paketi verdi.

Öte yandan, Hasan Subaşı Tesisleri'nde toplam 232 dönümlük alanın bulunduğunu aktaran Tanır, buranın Antalyaspor Vakfına 1993 yılında tahsis olduğunu anlattı.

Antalyaspor'un kalbi Hasan Subaşı Tesisleri

Mülkiyetle ilgili açılan davalarda son bir yılda sona yaklaşıldığına değinen Tanır, "Hukuki anlamda da gerekli tedbirleri alarak, burada nasıl bir çözüm üreteceğimize baktık. Bununla ilgili belediyeler, kamu kuruluşları, her yerle çeşitli toplantılar yaptık, fikirler aldık. Antalyaspor'un burası kalbi, altyapılar burada, amatör branşlar burada." açıklamasında bulundu.

Yaptıkları toplantıların neticesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmeden sonra burada bir planlama yapıldığının altını çizen Tanır, şunları kaydetti:

"Planlamayla 25 bin, 5 bin ve binlik planlar belediyelerden geçti. Antalyaspor Tesisleri ve yandaki konaklama olan bina ve sahaların olduğu yer, ayrı bir yer şeklinde planlandı. Amacımız bizim şu anda kullandığımız mekanların yapılacak parselasyondan sonra hazinenin üstünde kalması ve Antalyaspor Vakfının tekrar hazineden burayı kiralaması. Daha sonra da mülkiyet hakkını kazanmasını sağlamak. Böyle bir yol haritası çizdik. Planlama meclislerden geçti, bundan sonraki süreç parselasyon. Bu süreç de hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşirse, burası kalıcı olarak Antalyaspor'un ukdesinde kalacak."

Toplantıya, Antalyaspor Vakfı Başkan Vekili Mustafa Sağdur, yönetim kurulu üyeleri Erdoğan Kahya ve Mehmet Çapacı, denetim kurulu üyesi Abdullah Toy, aynı zamanda Antalyaspor Vakfının avukatı olan Antalyaspor Kulübü Derneği Haysiyet ve Sicil Kurulu Başkanı Turgay Soyer de katıldı.

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Kaynak: AA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Vakfının olağan genel kuruluna doğru - Son Dakika

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