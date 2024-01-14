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Antalyaspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Antalyaspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Trabzonspor, Fountas'ın golüyle 2. dakikada öne geçerken, Antalyaspor Jehezkel'in golüyle skoru eşitledi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Antalyaspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı
14.01.2024 - 18:06,
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Adem AKALAN/ANTALYA, -

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

ANTALYASPOR: Helton Leite - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 80 Bytyqi), Safuri (Dk 88 Ufuk Akyol), Saric, Larsson (Dk. 90+2 Milosevic), Adam Buksa

TRABZONSPOR: Uğrucan Çakır -Mehmet Can (Dk. 83 Hüseyin Türkmen), Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Edin Visca, Bardhi, Fountas (Dk. 83 Umut Güneş), Enis Destan

GOLLER: Dk. 68 Jehezkel (Antalyaspor) - Dk. 2 Fountas (Trabzonspor)

SARI KART: Veysel Sarı (Antalyaspor)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

2'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Helton tokatlayarak uzaklaştırmak isterken top Bardhi'nin önünde kaldı. Bardhi, pasını Fountas'a aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

11'inci dakikada Safuri'nin pasında ceza alanı içerisi sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in yerden vuruşu yan direkten döndü. Topu bu sefer ceza alanı dışı sol çaprazında alan Saric'in vuruşu ise yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada orta sahada topu kapan Enis Destan pasını Visca'ya verdi. Sağ çaprazda topu alan Visca'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Helton'un kucağında kaldı.

28'inci dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışında önünde bulan Kaluzinski'nin sert şutunda top üstten dışarıya çıktı.

36'ncı dakikada Erdoğan Yeşilyurt sağ kanattan aldığı topla ceza yayına doğru hareketlendikten sonra pasını verdi. Güray Vural'ın sol ayağıyla sol çaprazdan sert vuruşu kaleci Uğurcan'ı geçerek ağlara giderken Benkovic son anda topu çizgiden çıkarttı.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakikada Safuri'nin ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırmak isterken sağ çaprazda top Kaluzinski'nin önünde kaldı. Kaluzinski'nin sert şutuna Veysel Sarı kafasını uzatırken meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

68'inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Safuri'nin altıpas içerisine ortasına iyi yükselen Jehezkel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA
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