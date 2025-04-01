Antalyasporlu Cimnastikçiler Sofya Cup'ta 2 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Antalyasporlu Cimnastikçiler Sofya Cup'ta 2 Bronz Madalya Kazandı

Antalyasporlu Cimnastikçiler Sofya Cup\'ta 2 Bronz Madalya Kazandı

Selen Camcı ve Alisa Akhun, Sofya Cup'ta toplamda 4 bronz madalya ile Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

01.04.2025 16:33
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Antalyaspor'un milli cimnastikçileri Selen Camcı ve Alisa Akhun, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından 27-30 Mart 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Sofia Cup'ta 2'şer adet bronz madalya kazandı.

Ev sahibi Bulgaristan'ın yanı sıra Malezya, Romanya, Avustralya ve Letonya başta olmak üzere bir çok ülkenin sıralama mücadelesi verdiği organizasyon Sofya Spor Salonu'nda düzenlendi. Müsabakalarda kurdele aletinde 24 bin 300 ve top aletinde ise 23 bin 600 puanla üçüncülükler kazanan Selen Camcı, madalya koleksiyonuna 2 adet bronz madalya daha ekledi. Alisa Akhun ise kadrosunda yer aldığı Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı ile 5 çember aleti müsabakasında 22 bin 800 puanla ve 5 labut aleti müsabakasında ise 21 bin 750 puanla üçüncülük kazanarak 2 bronz madalya elde etme başarısını gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyasporlu Cimnastikçiler Sofya Cup'ta 2 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyasporlu Cimnastikçiler Sofya Cup'ta 2 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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