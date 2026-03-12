Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı
12.03.2026 21:46
Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir, kış transfer döneminde Trabzonspor'dan teklif aldığını ve bu teklifin kendisini motive ettiğini söyledi. Aral, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Danimarka ekibi FC Midtjylland'da top koşturan milli futbolcu Aral Şimşir, bu sezon gösterdiği performanstan kariyer hedeflerine, Trabzonspor'dan aldığı transfer teklifinden milli takıma kadar birçok konuda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 9 yaşında futbol hayatına başladığını ve 15 yaşına kadar alt yaş kategorilerinde farklı takımlarda top koşturduğunu belirten Aral, daha sonra Kopenhag, Brondby gibi kulüplerin de kendisini istemesine rağmen Midtjylland'ı tercih ettiğini söyledi.

'BU SEZON BU SEVİYEDE OYNAMAMDA ETKEN SAKATLANMAMAM'

Bu sezon Midtjylland ile tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 11 gol ve 18 asiste imza atan, ayrıca Danimarka Süperliga'da ise 21 müsabakada ortaya koyduğu 8 gol, 13 asistlik performansla birlikte 'Şubat ayının oyuncusu' da seçilen 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Aral, geçmiş sezonlara göre neleri daha farklı yapıp bu istatistiklere ulaştığına dair görüşlerinin sorulması üzerine, "Tek sebep sakatlanmamam. Geçen sezon çok fazla sakatlık geçirdim aynı yerden. Ondan önceki sezon da aynısı oldu. Bu sezon bu seviyede oynamamda etken sakatlanmamam. Tabii ki bazı şeylerde daha profesyonelim, bazı şeyleri daha ciddiye alıyorum ama sakatlanmamam büyük etken" cevabını verdi.

'İSPANYA'DA OYNAMAYI İSTERİM'

Aral, küçüklüğünden itibaren Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi. Futbol stiline İspanya'yı daha yakın bulduğunu da aktaran başarılı futbolcu, "İspanya liginde oynamayı çok isterim. Ama babam 'Nerede mutluysan orada oyna' der hep. O da bende biraz takıntı oldu. Mutlu olduğum bir yere gitmeyi isterim. Mutlu olduğumda daha iyi performans gösteriyorum" şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELDİ'

'Kış transfer döneminde Trabzonspor'dan teklif aldın mı? sorusuna Aral, şöyle cevap verdi: "Teklif geldi. En büyük hayallerimden biri daha iyi bir lige, daha büyük bir kulübe gitmek. O ara sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Ben bunu daha çok motivasyon olarak gördüm. Öyle büyük bir kulübün beni istemesi, daha çok motive etti. Midtjylland'ın satmayacağından emindim. Çünkü çok iyi bir dönemdeyiz. Hem Avrupa Ligi, hem kupa hem ligde çok iyi gidiyoruz. Sıcak bakmadıklarını biliyordum. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesini motivasyon olarak gördüm. Tabii ki yaza nasıl olacak orasını bilemem."

'FENERBAHÇE'NİN OLMASINI İSTERDİM'

Şimşir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Nottingham Forest'in, bir önceki turda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı izlemediğini dile getirdi. Aral, "Fenerbahçe'nin olmasını isterdim. Geçen sezon da Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Maalesef evimizde oynamıştık. Dışarıda oynamayı denemek isterdim. Büyük bir taraftarın önünde, 50 bin kişinin önünde oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı
