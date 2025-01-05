Aras Kargo, Hataylı Çocuklara Voleybol Keyfi Yaşattı - Son Dakika
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Aras Kargo, Hataylı Çocuklara Voleybol Keyfi Yaşattı

Aras Kargo, Hataylı Çocuklara Voleybol Keyfi Yaşattı

ARAS Kargo Spor Kulübü, Hataylı çocukları İzmir'de düzenlenen voleybol maçında ağırladı. Çocuklar, voleybolcularla tanışma fırsatı buldu ve şehri gezerek keyifli anlar yaşadı.

05.01.2025 18:38  Güncelleme: 18:39
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ARAS Kargo Spor Kulübü İzmir'de gerçekleşen maçta soğan torbasından file yaparak voleybol oynayan Hataylı çocukları ağırladı. Maça katılan çocuklar voleybolcularla tanışma fırsatı buldu. Aynı zamanda çocuklar, antrenmanlara katılıp İzmir'i gezdi.

Aras Kargo'nun kurduğu Aras Kargo Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Aras Kargo Spor Kulübü, 5 Ocak Pazar günü İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı maçta Hatay İncirli İlkokulu'nda, soğan torbalarından voleybol filesi yapan öğrencileri misafir etti.

Firma, çocukların voleybol filesi yaptığı videoları sosyal medyada gördükten sonra okula ulaşarak çocukları İzmir'e antrenman ve voleybol maçı izlemeye davet etti. Maçtan bir gün önce İzmir'e gelen öğrenciler heyecan dolu iki gün yaşadı. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oyuncuları ziyaret eden öğrenciler Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Burada antrenmanı izleyip, oyuncularla voleybol oynadıktan sonra ise İzmir'i gezerek şehir gezisi gerçekleştirdi.

Aras Kargo Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın; Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Kaymak Burkutoğlu ile Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri ve Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu karşılaşmayı çocuklarla birlikte izledi.

AYYARKIN: ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLMAK BİZİ MUTLU EDİYOR

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Aras Kargo olarak uzun yıllardır Türk sporuna federasyon ve kulüpler düzeyinde destek veriyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, ülkemizde voleybola karşı gösterilen sevgiye değer veriyoruz. Spora desteklerimiz ve sporcularımız ile çocukların da hayatına dokunuyoruz. Kısa bir süre önce sosyal medyada Hatay'da soğan torbalarından file yapıp voleybol oynayan öğrencilerimizin videosunu görmek bizi duygulandırdı. Çocukların videodaki heyecanını gördükten sonra, neşelerine ortak olmak ve onlara unutamayacakları bir anı yaşatmak için çocuklarımızı İzmir'de gerçekleşen maçımıza davet ettik. Maçı Hatay'dan gelen çocuklarımızla beraber izleyerek, onların heyecanına ortak olduk. Voleybol ile geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerine köprü olmak bizim için büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Bu süreçte bize destek olan, çocuklarımızla bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Voleybol Federasyonu'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere sporun ülkemizin her yerinde yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Utku Ayyarkın, öğrencilere ve öğretmenlere Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı forması, voleybol topu ve atkı gibi hediyeler takdim etti.

Kaynak: DHA

Yaşam, Hatay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aras Kargo, Hataylı Çocuklara Voleybol Keyfi Yaşattı - Son Dakika

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