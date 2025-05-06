Aras Kargo, Nisan Eroğuz ile anlaştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, genç oyuncu Nisan Eroğuz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Burası gençlerin şehri... Şehrimize hoş geldin Nisan Eroğuz. 2006 doğumlu Nisan Eroğuz, orta oyuncu mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde VakıfBank forması giydi. Aramıza hoş geldin Nisan." denildi.
Öte yandan İzmir temsilcisi, Hazal Selin Uygur, Sude Taşbaş ve Diaris Perez'in de sözleşmelerinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
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