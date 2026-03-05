Aras Kargo Vakıfbank ile Kapışıyor

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta düşme hattındaki İlbank'ı 3-2 mağlup eden Aras Kargo, yarın deplasmanda lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda saat 15.30'da başlayacak 25'inci haftanın açılış mücadelesini Nurper Özbar, Davut Köseoğlu hakem ikilisi yönetecek. Ligde 24 maçta 12 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi 7'nci sırada; 23 galibiyet, 1 yenilgi alan Vakıfbank ise zirvede yer alıyor. Vakıfbank sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.
