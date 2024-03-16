Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi\'ne çıkmayı garantiledi

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gün sonuçlarının ardından Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi.
Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Ligi'nde final etabı müsabakaları devam ediyor.
Final etabının ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Aras Kargo ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'a aynı skorla üstünlük kuran Bahçelievler Belediyespor, gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Final etabında yarın yapılacak maçların programı şöyle:
13.30 Bodrum Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo
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Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Atal'ın golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.
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