Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi - Son Dakika
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Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi

Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi\'ne çıkmayı garantiledi

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gününde Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor, müsabakaları kazanarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Aras Kargo İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerken, Bahçelievler Belediyespor da Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u aynı skorla mağlup etti. Gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan takımlar, final etabının ikinci gününde başarılı performans sergiledi.

16.03.2024 20:42  Güncelleme: 20:43
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Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gün sonuçlarının ardından Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Ligi'nde final etabı müsabakaları devam ediyor.

Final etabının ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Aras Kargo ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'a aynı skorla üstünlük kuran Bahçelievler Belediyespor, gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Final etabında yarın yapılacak maçların programı şöyle:

13.30 Bodrum Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aras Kargo ve Bahçelievler Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi - Son Dakika

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