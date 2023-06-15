Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi

süleyman hakan gökşen:

bırakın üstüne düşmeyin, bu yaşta bu kadar övgüye gerek yok, bu sene fenerbahçe'ye kazandırdığı bir maç oldu mu? son maçlarda direkt oynamasının sebebi, belli bir süreyi oynamadan geçirirse, serbest kalacağı maddesinden kaynaklanmaktadır, yetenekli bir çocuk ama daha ister, hele hele avrupa için daha erken.