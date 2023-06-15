Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, yuvadan uçabilir. Genç yıldızın annesi yaptığı paylaşımla kafaları karıştırırken, sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları organizasyonla dünya gündemine oturdu.
Arda Güler'in annesi Serap Güler yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı Arda Güler'in takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlarken, sosyal medyada geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Fenerbahçeliler "Bizi bırakma Arda Güler" etiketini yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede dünya gündemine soktu. Taraftarlar, Arda Güler'e takımdan ayrılmaması yönünde çağrıda bulundu.
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