Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi - Son Dakika
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Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi

15.06.2023 09:10

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler'in yaptığı paylaşım, takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanarak sarı-lacivertli taraftarları harekete geçirdi. "Bizi bırakma Arda Güler" etiketiyle dünya gündemine oturan taraftarlar, genç yıldızın takımda kalması için çağrıda bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, yuvadan uçabilir. Genç yıldızın annesi yaptığı paylaşımla kafaları karıştırırken, sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları organizasyonla dünya gündemine oturdu.

"HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞTİR"

Arda Güler'in annesi Serap Güler yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı Arda Güler'in takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlarken, sosyal medyada geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu

"BİZİ BIRAKMA ARDA GÜLER"

Fenerbahçeliler "Bizi bırakma Arda Güler" etiketini yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede dünya gündemine soktu. Taraftarlar, Arda Güler'e takımdan ayrılmaması yönünde çağrıda bulundu.

Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
Arda Güler'in annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarı dünya gündemine damga vurdu
YORUMLAR (2)
  • Yüksel Yılmaz: gitsinde gorsun Ridvan gibi emirhan gibi antrenman futbolcusu olur yedek kulubesinde oturur Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: bırakın üstüne düşmeyin, bu yaşta bu kadar övgüye gerek yok, bu sene fenerbahçe'ye kazandırdığı bir maç oldu mu? son maçlarda direkt oynamasının sebebi, belli bir süreyi oynamadan geçirirse, serbest kalacağı maddesinden kaynaklanmaktadır, yetenekli bir çocuk ama daha ister, hele hele avrupa için daha erken. Cevap Yaz 15 24 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi - Son Dakika
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