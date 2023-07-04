Arda Güler'in Barcelona transferinde sürpriz bir hamle - Son Dakika
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Arda Güler'in Barcelona transferinde sürpriz bir hamle

Arda Güler'in Barcelona transferinde sürpriz bir hamle

04.07.2023 09:11

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Barcelona'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, Katalan devinden sürpriz bir Real Betis hamlesi geldi. Barcelona, Arda Güler'i renklerine bağladıktan sonra Fenerbahçe'ye değil, Real Betis'e kiralamayı düşünüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, Arda Güler'i transfer etmesi durumunda genç yıldızı, La Liga'ya daha hızlı adapte olması için Real Betis'e kiralayabilir. Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmesi durumunda 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasına izin vereceği konuşulurken, ortaya atılan bu sürpriz iddia sarı-lacivertli taraftarların da oldukça moralini bozdu. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçtiğimiz günlerde transfere ilişkin, 'Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Barcelona'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, Katalan devinden sürpriz bir Real Betis hamlesi geldi. Barcelona, Arda Güler'i renklerine bağladıktan sonra Fenerbahçe'ye değil, Real Betis'e kiralamayı düşünüyor.

LA LIGA'YA HIZLI ADAPTE OLMASI İSTENİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Barcelona, Arda Güler'i transfer etmesi durumunda genç yıldızı, La Liga'ya daha hızlı adapte olması için Real Betis'e kiralayabilir.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmesi durumunda 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasına izin vereceği konuşulurken, ortaya atılan bu sürpriz iddia sarı-lacivertli taraftarların da oldukça moralini bozdu. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise geçtiğimiz günlerde transfere ilişkin, "Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Arda Güler'in Barcelona transferinde sürpriz bir hamle - Son Dakika
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