Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Geniş Video İzle

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nde 4. Lig takımı Minera'yı 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atarak yıldızlaştı. Arda, ilk yarının bitmesinin ardından ilginç bir olayında başrolünde yer aldı. Rakip takım futbolcusu Omar Perdomo, karşılaşmanın bitmesini dahi beklemeden 19 yaşındaki yıldızla forma değişti. Bu anlar kısa sürede viral oldu.

06.01.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu karşılaştığı 4. Lig takımı (Segunda Liga RFEF) Deportiva Minera'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Müsabakada, maça ilk 11'de başlayan ve 2 golle yıldızlaşan milli futbolcumuz Arda Güler'in başrolde olduğu futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Arda Güler'in ilk 11'de sahne aldığı maçta Real Madrid'in gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga, 28. ve 88.dakikalarda Arda Güler ve 55. dakikada ise Modric kaydetti. Mücadeleyi 9.8 reytingle tamamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performansla maçın yıldızlarından birisi olurken taraftarlarından da tam not aldı. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, gelecek haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmak için Carlo Ancelotti'ye de güçlü nedenler sundu.

RAKİP FUTBOLCU, MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDEN FORMASINI İSTEDİ

Öte yandan Arda Güler'in yıldızlaştığı maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından ilginç anlar yaşandı. Futbolcuların soyunma odasına yöneldiği sırada Deportiva Minera futbolcusu Omar Perdomo, maçın bitmesini beklemeden Arda Güler'den formasını istedi. Bu istek karşısında ilk etapta şaşkınlık yaşayan Arda, Perdomo'nun isteğini kırmayarak formasını verdi ve kendisi de rakibinin formasını istedi. İki futbolcu, forma değişimi yaparak soyunma odasının yolunu tuttu.

O ANLAR VİRAL OLDU

Genellikle maçın bitmesiyle birlikte forma değişiminin yapılmasına şahit olunan futbolda milli futbolcumuz Arda Güler'in yer aldığı bu an, kısa sürede sosyal medya gündem oldu ve maçın bile önüne geçerek en çok konuşulan konular arasına girdi.

Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda\'yı şaşkına çeviren talep

Sosyal Medya, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
22:40 Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda’yı şaşkına çeviren talep Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep
22:32 ABD’nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 23:53:01. #1.11#
SON DAKİKA: Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.