Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda\'yı şaşkına çeviren talep

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90+4\'te penaltı kaçıran Dzeko hiç beklemediği bir şey yaşadı

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu karşılaştığı 4. Lig takımı (Segunda Liga RFEF) Deportiva Minera'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Müsabakada, maça ilk 11'de başlayan ve 2 golle yıldızlaşan milli futbolcumuz Arda Güler'in başrolde olduğu futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Arda Güler'in ilk 11'de sahne aldığı maçta Real Madrid'in gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga, 28. ve 88.dakikalarda Arda Güler ve 55. dakikada ise Modric kaydetti. Mücadeleyi 9.8 reytingle tamamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performansla maçın yıldızlarından birisi olurken taraftarlarından da tam not aldı. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, gelecek haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmak için Carlo Ancelotti'ye de güçlü nedenler sundu.

RAKİP FUTBOLCU, MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDEN FORMASINI İSTEDİ

Öte yandan Arda Güler'in yıldızlaştığı maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından ilginç anlar yaşandı. Futbolcuların soyunma odasına yöneldiği sırada Deportiva Minera futbolcusu Omar Perdomo, maçın bitmesini beklemeden Arda Güler'den formasını istedi. Bu istek karşısında ilk etapta şaşkınlık yaşayan Arda, Perdomo'nun isteğini kırmayarak formasını verdi ve kendisi de rakibinin formasını istedi. İki futbolcu, forma değişimi yaparak soyunma odasının yolunu tuttu.

O ANLAR VİRAL OLDU

Genellikle maçın bitmesiyle birlikte forma değişiminin yapılmasına şahit olunan futbolda milli futbolcumuz Arda Güler'in yer aldığı bu an, kısa sürede sosyal medya gündem oldu ve maçın bile önüne geçerek en çok konuşulan konular arasına girdi.