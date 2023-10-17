Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi büyük ses getiren Arda Güler'in Paris Saint-Germain'den de teklif aldığı ancak umursamadığı ve bu durumun kulübün sahibi Nasser El Khelaifi'yi sinirlendirdiği iddia edildi.

ARDA, PSG'Yİ YOK SAYDI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Paris Saint-Germain sezon başında Arda Güler için 20 milyon euro vermeye hazırdı. Ancak milli futbolcu, Real Madrid'den gelen teklifi görünce başka hiçbir kulüple görüşmedi ve Fransız devinin teklifini yok saydı.

Nasser El Khelaifi

REAL MADRID'E TRANSFER ÇALIMI ATMAK İSTİYOR

Arda Güler'in PSG'nin teklifini umursamaması kulübün sahibi Nasser El Khelaifi'yi oldukça sinirlendirdi. Dünyaca ünlü iş insanının, intikam almak için Real Madrid'e transfer çalımı atmak istediği iddia edildi.