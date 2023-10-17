 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak - Son Dakika

Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak

Son Güncelleme: 17.10.2023 14:57

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için PSG'nin de devrede olduğu ancak milli futbolcunun, Fransız deviyle hiç ilgilenmediği öne sürüldü. Arda'nın kendileriyle iletişim bile kurmamasına oldukça sinirlenen PSG'nin sahibi Nasser El Khelaifi, intikam için Real Madrid'e transfer çalımı atmak istiyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi büyük ses getiren Arda Güler'in Paris Saint-Germain'den de teklif aldığı ancak umursamadığı ve bu durumun kulübün sahibi Nasser El Khelaifi'yi sinirlendirdiği iddia edildi.

ARDA, PSG'Yİ YOK SAYDI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Paris Saint-Germain sezon başında Arda Güler için 20 milyon euro vermeye hazırdı. Ancak milli futbolcu, Real Madrid'den gelen teklifi görünce başka hiçbir kulüple görüşmedi ve Fransız devinin teklifini yok saydı.

Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibini çileden çıkardı! İntikam alacak
Nasser El Khelaifi

REAL MADRID'E TRANSFER ÇALIMI ATMAK İSTİYOR

Arda Güler'in PSG'nin teklifini umursamaması kulübün sahibi Nasser El Khelaifi'yi oldukça sinirlendirdi. Dünyaca ünlü iş insanının, intikam almak için Real Madrid'e transfer çalımı atmak istediği iddia edildi.

Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibini çileden çıkardı! İntikam alacak

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı
14:49 Mine Gümüşkaya isimli Türk vatandaşı İsrail ordusuna katıldı
14:30 Genel merkez istedi! Yolsuzluk operasyonunun ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın istifa etti
14:26 İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk
14:25 Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak
14:19 Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı
14:18 Mardin'de Beşik Kertmesi Töreninde Gözaltına Alınan Aileler Serbest Bırakıldı
13:58 Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak
13:55 İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek
13:39 Umreye gideceklere elektronik vize kolaylığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 15:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement