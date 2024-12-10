Arda Güler Real Madrid\'i birbirine kattı

Spor

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, geçtiğimiz hafta sonu cumartesi akşamı LaLiga'daki son maçta Girona'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, sol ayağıyla güzel bir gol atarak öz güven kazandı. Öte yandan maç esnasında millî futbolcu Arda Güler ile Jude Bellingham'ın saha içinde büyük bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

BELLINGHAM İLE ARDA TARTIŞTI

İspanyol basınından Elconfidencial'de yer alan habere göre Arda ile Bellingham, Girona maçında büyük bir tartışma yaşadı. Söz konusu haberde, " Milan, Liverpool ve Athletic karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Ancelotti ve oyuncular arasında yapılan son görüşmelerde bu durum analiz edildi. Saha içinde ve dışında en aktif oyunculardan biri olan Jude Bellingham, Türk oyuncudan agresiflik talep etti" ifadeleri yer aldı.

MAÇ SONU SARILARAK TATLIYA BAĞLADILAR

Girona-Real Madrid maçında önce Bellingham, ardından da Arda oyundan alınmış ve ikili yedek kulübesinde birbirine sarılarak samimi bir görüntü vermişti. Yedek kulübesinde yaşananların, maç içindeki tartışmayla alakalı olduğu da bu şekilde ortaya çıktı. İkili, maç içindeki olayı böylece tatlıya bağladı.