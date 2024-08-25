Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e ilk 11'de görev - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e ilk 11'de görev

Geniş Video İzle

La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid bugün saat 18.00'de karşı karşıya gelecek Real Madrid'de Bellingham'ın sakatlığının ardından gözler milli yıldızımız Arda Güler'e çevrilmişti. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'ya Valladolid karşılaşmasında ilk 11'de şans verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Tchouameni ve Valverde ile birlikte orta üçlüde görev yapacak.

25.08.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında saat 18.00'de Valladolid ile karşı karşıya gelecek. İspanyol devinden Belligham'ın sakatlığı sonrasında ilk 11'de kimin forma giyeceği merak edilirken, teknik direktör Carlo Ancelotti kararını verdi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Arda, Valladolid karşılaşmasında Tchouameni ve Valverde ile birlikte orta üçlüde görev yapacak.

REAL MADRID'İN İLK 11'İ

Real Madrid'in Valladolid karşılaşmasındaki ilk 11'i şu şekilde;

Arda Güler, Real Madrid'in Valladolid maçında ilk 11'de

BELLINGHAM 1 AY YOK

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirilmişti. İspanyol basını, İngiliz yıldızın sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağını iddia etmişti.

Carlo Ancelotti\'den Arda Güler\'e ilk 11\'de görev

Jude Bellingham, Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Madrid, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e ilk 11'de görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa POLAT: Olumlu eleştirilere de olumsuz eleştirilere de cevap vereceği bir akşam. Başarışar Arda Güler.. 51 0 Yanıtla
  • Çelikk: Napalım verdiyse hayırdır 0 24 Yanıtla
  • ferhat eser: çocuğu harcamayın Beşiktaş ardayı alıp hem ardaya hem milyonlarca Beşiktaşlıya iyilik yapmalı bu hafta oynatırlar haftaya yedek bırakırlar bizde hiç olmazsa daha fazla süre alabilir rafa silvayla beraber 3 14 Yanıtla
  • Ali boz: yahu arkadaş bunun her maçından bize ne.. millî maç değil falan değil . parasını vermişler, takımda oynar oynamaz, girer girmez bize ne.. 4 2 Yanıtla

16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:21:18. #1.11#
SON DAKİKA: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e ilk 11'de görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement