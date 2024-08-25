Carlo Ancelotti\'den Arda Güler\'e ilk 11\'de görev

Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında saat 18.00'de Valladolid ile karşı karşıya gelecek. İspanyol devinden Belligham'ın sakatlığı sonrasında ilk 11'de kimin forma giyeceği merak edilirken, teknik direktör Carlo Ancelotti kararını verdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Arda, Valladolid karşılaşmasında Tchouameni ve Valverde ile birlikte orta üçlüde görev yapacak.
Real Madrid'in Valladolid karşılaşmasındaki ilk 11'i şu şekilde;
Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirilmişti. İspanyol basını, İngiliz yıldızın sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağını iddia etmişti.
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