Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, tatil için Bodrum'u tercih etti. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. O anlar gündem oldu.
EURO 2024 sonrası tatil için Bodrum'u seçen yıldız futbolcunun voleybol oynadığı anlarda yüzlerce seyirci tarafından hayranlıkla izlenmesi de çok konuşuldu.
Uzun süredir Arda ile sevgili olduğu bilinen Duru Nayman kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler yüz binlerce beğeni alıyor.
Son Dakika › Spor › Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı - Son Dakika
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