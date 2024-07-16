Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı

Geniş Video İzle

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile tatil için Bodrum'u tercih etti. Hem futbol hem de voleybol yeteneği ile dikkat çeken Arda Güler, plaj voleybolu oynarken görüntülendi ve görenler hayranlıkla izledi. İkili, tatillerinden paylaştıkları karelerle sosyal medyada yüz binlerce beğeni alıyor.

16.07.2024 11:27  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, tatil için Bodrum'u tercih etti. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. O anlar gündem oldu.

TATİL İÇİN BODRUM'U SEÇTİ

EURO 2024 sonrası tatil için Bodrum'u seçen yıldız futbolcunun voleybol oynadığı anlarda yüzlerce seyirci tarafından hayranlıkla izlenmesi de çok konuşuldu.

SEVGİLİSİ VOLEYBOLCU

Uzun süredir Arda ile sevgili olduğu bilinen Duru Nayman kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler yüz binlerce beğeni alıyor.

Arda Güler sevgilisiyle Bodrum\'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Duru Nayman, Milli Takım, Real Madrid, Arda Güler, Voleybol, Bodrum, Futbol, Tatil, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cihan CANKAYA: Tamam bununda arkasi kalkti 5 4 Yanıtla
  • Çuvaldız: Ne var şu bodrumda, pahalılıktan başka? bodrumdan çok daha güzel yerler var, ismi çıkmış işte..! 6 2 Yanıtla
    Sefa Albayrak: Vay fakir adamın parası var gidiyor ?? 1 2 Bhdr Zcvlkov: şileyemi gideydi 0 1
  • ferhat eser: bodrum devri bitti sinek avliyolar artık lahmacun 1500 çorba 500 su 200 dün gösterdiler dün göbek atan esnaf bugün ağlıyor nedemisler sap döner keser döner gün gelir hesap döner 3 0 Yanıtla
  • oktay sayar: Bodrum'a gitmeyin ,Mersin daha güzel ,ucuz 2 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Hayat böyle anlamsiz ve garip kimine güler kimide telefonuna çeker 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Biraz erken olmuş..Cihan Bey... 0 0 Yanıtla

12:11 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL ’ye yükseltildi En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:22:09. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement