Arda Güler ve Mert Müldür, EURO 2024'teki en iyi gol için adaylar arasında - Son Dakika
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Arda Güler ve Mert Müldür, EURO 2024'teki en iyi gol için adaylar arasında

Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynanan ilk grup maçlarının en iyi golü için adaylar arasında yer aldı. UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, Arda Güler'in ve Mert Müldür'ün attığı goller, ay-yıldızlıların Gürcistan mücadelesindeki 3-1'lik galibiyetin en iyi golü kategorisinde aday gösterildi. Ayrıca, Romanya'nın Nicolae Stanciu ve İtalya'nın Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.

19.06.2024 02:35
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Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "ilk grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.

UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda Güler ve Mert Müldür, EURO 2024'teki en iyi gol için adaylar arasında - Son Dakika

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