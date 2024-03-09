Arda\'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?

Gursel kalen:

Boş haber yapmayı ne kadar seviyorsun. Dünyaca önemli haber edilmesi gereken konular varken böyle basit ve yalan haberleri neden yapıyorsunuz. Bu çocukta bulunduğu takımda veya başka bir Avrupa’nın büyük takımlarındaki oynayacak kapeste yok. Var diyenler futbol cahilleridir gidip tenis izlesinler. Adamları kazıklandı şimdi de farkına vardılar kazıklayacak başka bir kulüp arıyorlar.