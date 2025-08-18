Arda Turan\'a rakip oluyor! Dominik Livakovic\'e süpriz talip

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakiplerinden Dinamo Kiev'in, başarılı file bekçisi için devreye girdiği öğrenildi.

SEVILLA, MILAN VE MONACO REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi, menajerler aracılığıyla Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerildi. Ancak üç kulüpten de olumlu bir geri dönüş alınamadı.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIYOR

Son olarak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Livakovic için devreye girdiği aktarıldı. Kiev ekibinin 30 yaşındaki kaleci için bu hafta içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

10 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin Livakovic için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi. Deneyimli kaleciye gelecek teklifin bu seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon düzenli şekilde kalede yer almayan Livakovic, formayı İrfan Can Eğribayat ile paylaştı. Tüm kulvarlarda 32 maçta sahaya çıkan tecrübeli kaleci, bu maçların 9'unda kalesini gole kapatırken fileleri bulan 38 gole de engel olamadı.