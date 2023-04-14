Arda Turan, Eyüpspor teknik direktörlüğüne getirildi - Son Dakika
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Arda Turan, Eyüpspor teknik direktörlüğüne getirildi

14.04.2023 14:55

1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak. Böylece İstanbul ekibi, Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk kulüp olacak.

İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Zafer Turan ile de vedalaşan Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirdi.

EYÜPSPOR'DA ARDA TURAN DÖNEMİ

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getirdi. Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kulüp olan Eyüpspor ile ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG İÇİN YARIŞACAK

Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Eyüpspor, 1. Lig'de 3. sırada yer alıyor. 2. sırada yer alan Rizespor ile puanı aynı olan İstanbul ekibinin maç fazlası bulunuyor.

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu
YORUMLAR (2)
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Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Arda Turan Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan Eyüpspor'un yeni teknik direktörü

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SON DAKİKA: Arda Turan, Eyüpspor teknik direktörlüğüne getirildi - Son Dakika
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