Eyüpspor, Fenerbahçe ile Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, elde ettikleri 1 puan dolayısıyla oyuncularını tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Turan, güzel bir maç olduğunu belirtti.

Maç öncesi tahminlerinin doğru çıktığını vurgulayan Turan, "Maçın başında tahminlerimizle beraber Maximin'in oynamayacağını düşünerek biz de Ampem'i oturttuk. Kostic'in ortalarını riske etmek istedik. Kenar ortalarına yönlendirmeye çalıştık. Geçiş oyununda zaman zaman iyi işler yaptık. İlk yarıda defans tarafından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Gördüğü kırmızı karta ilişkin de konuşan Turan, "İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir temas var. Ben orada faul olup olmamasına itiraz etmedim. Oyuncunun yüzüne veya kafasına darbe gelince sağlık açısından durması gerektiği için itiraz ettim. Hepimizin oyuncuları değerli. Fenerbahçe takımına karşı saygım çok büyük. Dostlarımız var. Benim oyuncum değersiz mi? Darbe alıp, yere düşüyor. Neden durdurmuyorsun? Ondan sonra 10 saniyeden fazla zaman geçti. İkinci yarı normal olarak Fenerbahçe ikinci forveti de aldı. Zaman zaman çok iyi savunduk. Kenar ortaları yordu." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye karşı sadece iyi savunma yaparak puan alınamayacağını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Bizim için değerli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u alabilme cesaretini gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı ne kadar yaslanırsak yaslanalım hücum da etmemiz lazım. Kazanabilecek hamle yaptık. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Bizim için 1 puan, oyun olarak kazanılmış bir 3 puan gibi. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı böyle mücadele vermek benim için de iyi bir sınav oldu. Fenerbahçe çok yetenekli bir takım. Minimum da pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Daha iyi oynayacağız. Bugün için aldığım 1 puan çok değerli."

"Oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım"

Oyuncuların onurlarının 1 puan üzerinden değerlendirilmesinin büyük bir yanlış olduğunu anlatan Turan, "Daha önce burada, şurada oynamıştı, bunlar çok kıymetli genç çocuklar, iyi insanlar. Oyuncuların onurlarını 1 maç üzerinden değerlendirilmemeli. Buna yardımcı olun. Bizim ne olduğumuz belli. Bugün kaybedebilirdik. Beşiktaş'ta kazanabilirdik, Galatasaray'da kazanabilirdik. Oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım. Her maça nasıl hazırlandıysak öyle hazırlandık." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'ye gerekli saygıyı gösterdiklerini de ifade eden Turan, kaleci Berke Özer'in performansına ilişkin şunları kaydetti:

"Biz her gün dünyanın en iyi kulübünde çalışıyoruz gibi çalışmaya gayret ediyoruz. Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Ama her gün kulakları dışa tıkayıp, bu performansına devam etmeli. Şu anda Türkiye'nin en formda kalecisi. Çok çalışıyor. İyi bir çocuk, duygusal bir çocuk. Beraber paylaşıyoruz. Ağabey, kardeş, hoca, öğrenciyiz. Ülkeye kaleci kazandırdığımızı düşünüyorum. Uğurcan, Mert, Altay gibi çok iyi kaleciler önünde var. Beraber inşallah milli takımda uzun yıllar hizmet ederler."

Arda Turan, Beşiktaş'a gideceğine ilişkin soruyu ise "Eyüpspor teknik direktörüyüm. Olmayan konularla ilgili konuşmuyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Onlara bu şekilde ayaküstü konuşmak saygısızlık olur. Hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu dile getirdim." diye yanıtladı.