Arda Turan, Galatasaray\'ın genç yıldızını istiyor

Spor

Süper Lig'e bomba gibi başlayan ve 3 maçta 7 puan toplayarak adından söz ettiren Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan Galatasaray'ın genç yıldızı Metehan Baltacı'yı tekrar istiyor.

GALATASARAY'DAN İSTİYOR

Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI

Eyüpspor, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da Galatasaray'dan kiralamıştı. Metehan Baltacı, geçen sezon Arda Turan'ın ekibinde 29 maçta süre bulmuş ve 2 asist yapmıştı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.