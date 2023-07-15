36 yaşındaki Arda Turan'ın son halini görenler, şaşkına dönüyor - Son Dakika
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36 yaşındaki Arda Turan'ın son halini görenler, şaşkına dönüyor

15.07.2023 14:02

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Futbolseverler, Turan'ın beyazlamış saçı ve sakalı hakkında yüzlerce yorum yaptı

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçeği burnunda hocanın beyazlamış saçı ve sakalını gören futbolseverler yüzlerce yorum yaptı.

"YILLAR ACIMAMIŞ"

Arda Turan'ın fotoğrafına sosyal medyada en çok gelen yorumlarda biri "Yıllar acımamış" oldu. Sakalını uzattığı için beyazları daha çok belirginleşen Turan, yeni sezonda Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edecek.

ARDA TURAN'IN KARNESİ

Eyüpspor geçen sezon Arda Turan yönetiminde 8 maça çıktı. İstanbul ekibi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış

Sosyal medyada yapılan yorumlar:

Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan'ın son hali ağızları açık bıraktı: Yıllar acımamış
YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: HİÇ GÖSTERMİYORSUN ARDA HOCA ..EN AZ 50 GİBİ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 36 yaşındaki Arda Turan'ın son halini görenler, şaşkına dönüyor - Son Dakika


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