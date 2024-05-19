Spor

- Ardahan'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

ARDAHAN - Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadındaki kutlamalara Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, günün anlam ve önemini beliren konuşmasını gerçekleştirdi. Demir, konuşmasında, "Bugün ulusumuzun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dava ve silah arkadaşlarıyla birlikte yedi düzel düşmanın Türk topraklarına saldırışına masum ve temiz kalpli Anadolu insanının yıllar süren gözyaşına dur demek için çıktığı mukaddes deniz yolculuğunu tamamlayarak Anadolu topraklarına bastığı umutların yeşerdiği gündür. 19 Mayıs kurtuluş meşalesinin yakıldığı gün olarak; genciyle, yaşlısıyla, kadını erkeğiyle vatan müdafaası için tek yürek olabilmeyi başarmış kahraman Türk milletinin yeniden şahlanışının başlangıç günüdür. Tarih boyu esir düşmemiş, mertlikten taviz vermemiş, sadece barış için savaşan kahraman Türk'ün zulme baş kaldırışının ve Anadolu'nun yeniden vatan olma adıdır" dedi.

Konuşmanın ardından Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik, judo ve güreş sporcuları bir gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.