Dünya Kupası öncesi son provalarını yapan ülkeler, Uluslar Ligi ve özel maçlarda karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Honduras ile karşılaşan Arjantin Milli Takımı'nda bir pozisyon sonrası yaşananlar büyük ses getirdi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Lionel Messi, Honduraslı futbolcunun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Arjantin Milli Takımı'nın tüm futbolcuları Messi'ye yapılan bu hareket sonrası büyük bir reaksiyon göstererek hakem ve müdahaleyi yapan futbolcunun etrafını sardı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, futbolseverler "Takım ruhu" vurgusu yaptı.
Honduras ile oynanan hazırlık maçını Arjantin Milli Takımı 3-0 kazanırken, Lionel Messi attığı 2 gol ile karşılaşmaya damga vurdu.
Son Dakika › Spor › Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu - Son Dakika