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Arkas Spor, CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Arkas Spor, CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup etti

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Arkas Spor, Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 25-21, 25-22, 19-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşması ise 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

Arkas Spor, CEZ Karlovarsko\'yu 3-1 mağlup etti
14.12.2023 - 20:58,  Güncelleme: 21:00
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SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Rossella Piana (İtalya)

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Burutay, Ertuğrul Gazi, Grozer, Efe, Kartev, Ahmet, Onurcan, Ulaş Onur Topbaşlı

CEZ KARLOVARSKO: Marelic, Carmody, Lamanec, Ihnat, Kock, Keemink, Pfeffer, Olivier, Kasan, Pastrnak

SETLER: 25-21, 25-22, 19-25, 25-22

SÜRE: 97 dakika (23, 26, 22, 26)

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Arkas Spor evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-22, 19-25 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arkas Spor, CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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