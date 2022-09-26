Arkas Spor devam Altekma tamam - Son Dakika
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Arkas Spor devam Altekma tamam

26.09.2022 11:24
Arkas Spor devam Altekma tamam

Erkeklerde Axa Sigorta Kupa Voley'de mücadele eden iki İzmir ekibinden biri yoluna devam ederken, diğeri kupaya mendil salladı.

Erkeklerde Axa Sigorta Kupa Voley'de mücadele eden iki İzmir ekibinden biri yoluna devam ederken, diğeri kupaya mendil salladı. İstanbul'da oynanan B Grubu maçlarında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Arkas Spor çeyrek finale yükselirken, Ankara'da oynanan A Grubu müsabakalarında 3 mağlubiyet alan Altekma kupaya veda etti. İlk maçında Türşad'a 3-2 yenilen Arkas Spor, daha sonra Tokat Belediye Plevne ve Spor Toto'yu 3-0 dize getirip 2'nci sırayı alarak gruptan çıktı. Altekma ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olarak kupadan elendi.


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Kaynak: DHA

Arkas Spor, Sigorta, Ankara, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor devam Altekma tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkas Spor devam Altekma tamam - Son Dakika
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