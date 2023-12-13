 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda mücadele edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Çekya'dan CEZ Karlovarsko ile İzmir'de karşılaşacak. Karşılaşma Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Azerbaycan ve İtalyan hakemler görev yapacak. Eşleşmeyi geçen ekip, play-off turunda Rio Duero (İspanya)-Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arkas Spor, Avrupa kupalarında 128. müsabakasına çıkacak ve daha önceki maçlarda 66 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası\'nda mücadele edecek
13.12.2023 - 09:37,
Abone Ol

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Çekya'dan CEZ Karlovarsko ile İzmir'de karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem olarak Azerbaycan'dan Fuad Aghayev ile İtalyan Rossella Piana görev yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip play-off turunda Rio Duero (İspanya)-Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 128. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 66 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Arkas Spor, voleybol, Çekya, Spor, Maç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika


10:29
Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22
Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
10:08
Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a 'Saygısız' diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı
10:08
Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03
İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:41
Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın 1.844 lira Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın 1.844 lira
09:40
Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:29
Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları

Son Dakika
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:08 Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı
10:08 Hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
10:03 İsrail'de bir televizyon kanalının paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kıyamet sonrası
09:40 Final bile oynarız! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
09:41 Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram altın 1.844 lira
09:29 Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
09:12 Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar 9 şiddetinde deprem bekleniyor
08:47 Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki
08:28 Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 10:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement