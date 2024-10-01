Arkas Spor Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-0 yenerek kupayı kazanan Arkas Spor'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı yenerek kupanın sahibi olan Arkas Spor'u kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Halkbank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.