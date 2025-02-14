Arkas Spor, Türşad ile Maç Yapacak

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EFELER Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray'ı 3-1, Alanya Belediyespor'u (D) 3-2 mağlup eden Arkas Spor yarın evinde Türşad ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 22'nci hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4'e kalma şansını büyük ölçüde yitiren 6'ncı sıradaki Arkas Spor, düşme hattındaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde geçen hafta evinde İstanbul Gençlikspor'a 3-1 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Altekma ise deplasmanda aynı saatte lider Ziraat Bankkart ile kozlarını paylaşacak.