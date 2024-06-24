Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Spor

Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi

Arnavutluk\'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16\'ya yükseldi

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubuson maçında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Bu maç öncesinde son 16'ya kalmayı garantileyen İspanyollar, bu sonuçla grubu gol yemeden ve puan kaybetmeden 9 puanla lider tamamladı. 1 puanda kalan Arnavutluk ise turnuvaya veda etti.

24.06.2024 23:47
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. ve son maçında Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'daki karşılaşmayı 1-0 İspanyollar kazandı ve Daha önce adını son 16'ya yazdırmayı garantileyen İspanya, 3'te 3 yaparak turlamış oldu. 1 puanda kalan Arnavutluk ise turnuvaya veda etti.

GALİBİYET GOLÜ FERRAN TORRES'TEN

Maça etkili başlayan İspanya, 13. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca sahadan 1-0 skorla İspanya galip ayrıldı.

Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi

İSPANYA, YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 yenen İspanyollar, grubun son müsabakasında da Arnavutluk'u tek golle geçerek B Grubu'nu puan kaybetmeden ve gol yemeden lider tamamladı. İspanya, bu maç öncesinde son 16'ya kalmayı garantilemişti. 1 puanda kalan Arnavutluk ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan grup aşamasında elendi.

Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi

ARNAVUTLUK'TA İKİ TANIDIK

Arnavutluk'ta Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Muçi, oyuna 81. dakikada dahil oldu. Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise maça ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.

SON MAÇLARIN ARDINDAN B GRUBU PUAN DURUMU

1- İspanya: 9 puan/+5 averaj

2- İtalya: 4 puan/0 averaj

3- Hırvatistan: 4 puan/-3 averaj

4- Arnavutluk: 1 puan/-2 averaj

Arnavutluk, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi - Son Dakika
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