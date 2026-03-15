Arne Slot\'tan Galatasaray\'a olay sözler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Tottenham maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı ekiple oynadıkları karşılaşmaya değindi. Slot, Galatasaray deplasmanında şanssız bir yenilgi aldıklarını savunarak rövanşta durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

LIVERPOOL TOTTENHAM MAÇIYLA MORAL ARIYOR

Premier Lig'de Anfield'da Tottenham'ı konuk eden Liverpool, son haftalarda aldığı sonuçlara yanıt vermek istiyor. Kırmızılar, ligde Wolverhampton karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanından da yenilgiyle dönmüştü.

"TÜRKİYE'DE İKİ KEZ ŞANSSIZ ŞEKİLDE KAYBETTİK"

Tottenham karşılaşması öncesi konuşan Arne Slot, Türkiye'de oynadıkları maçlara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon iki defa Türkiye'ye gittik, iki kez de şanssız bir şekilde kaybettik ve iki kez de aldığımız destek olağanüstüydü. Özellikle Galatasaray taraftarlarının yarattığı tutkulu atmosferi göz önüne aldığımızda…"

"RÖVANŞTA DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ"

Slot, Galatasaray karşısında oynanan ilk maçın ardından takımlarının reaksiyon göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Galatasaray'a deplasmanda kıl payı kaybettiğimiz son maçın ardından kendi adımıza bir yanıt vermemiz gerektiğini biliyoruz. Çarşamba akşamı Anfield'da bu sonucu tersine çevirme fırsatımız olacak. Ancak ikinci maça en iyi şekilde hazırlanmanın yolu Tottenham karşısında olumlu bir sonuç almak" dedi.