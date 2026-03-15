Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler

15.03.2026 14:39
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray deplasmanında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirterek Anfield'daki rövanşta sonucu tersine çevirebileceklerine inandıklarını söyledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Tottenham maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı ekiple oynadıkları karşılaşmaya değindi. Slot, Galatasaray deplasmanında şanssız bir yenilgi aldıklarını savunarak rövanşta durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

LIVERPOOL TOTTENHAM MAÇIYLA MORAL ARIYOR

Premier Lig'de Anfield'da Tottenham'ı konuk eden Liverpool, son haftalarda aldığı sonuçlara yanıt vermek istiyor. Kırmızılar, ligde Wolverhampton karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanından da yenilgiyle dönmüştü.

"TÜRKİYE'DE İKİ KEZ ŞANSSIZ ŞEKİLDE KAYBETTİK"

Tottenham karşılaşması öncesi konuşan Arne Slot, Türkiye'de oynadıkları maçlara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon iki defa Türkiye'ye gittik, iki kez de şanssız bir şekilde kaybettik ve iki kez de aldığımız destek olağanüstüydü. Özellikle Galatasaray taraftarlarının yarattığı tutkulu atmosferi göz önüne aldığımızda…"

"RÖVANŞTA DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ"

Slot, Galatasaray karşısında oynanan ilk maçın ardından takımlarının reaksiyon göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Galatasaray'a deplasmanda kıl payı kaybettiğimiz son maçın ardından kendi adımıza bir yanıt vermemiz gerektiğini biliyoruz. Çarşamba akşamı Anfield'da bu sonucu tersine çevirme fırsatımız olacak. Ancak ikinci maça en iyi şekilde hazırlanmanın yolu Tottenham karşısında olumlu bir sonuç almak" dedi.

Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Adam doğru söylüyor. İnanılmaz goller kaçırdılar Kalecimizde çok kurtarışlar yaptı. Fakat Galatasaray yolun sonuna geldi İngilterede çok fena bombalayacaklar en az 3 tane atarlar 3 10 Yanıtla
    1970 1970:
    hadi ordan fenerli 4 0
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Yüce mevlamız Yar ve Yardımcınız olsun Amin 5 8 Yanıtla
    1970 1970:
    karagümrük yanıyor be fenerli 5 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

15:12
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
15:00
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
