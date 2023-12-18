Arsenal, Brighton\'ı yenerek liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Liverpool'un Manchester United ile 0-0 berabere kaldığı haftada Brighton Hove Albion'ı 2-0 yenerek, tekrar liderliğe yükseldi.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de heyecan hafta sonu oynanan maçlarla devam etti. İngiltere'de Arsenal, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun en üstünde yer aldı.

Premier Lig'de Arsenal, yeniden liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'in 17. haftası, zirve yarışında büyük çekişmeye sahne oldu. Haftaya 37 puanla lider giren Liverpool, dev maçta konuk ettiği Manchester United ile golsüz berabere kaldı. Haftaya 36 puanla ikinci sırada başlayan Arsenal ise sahasında karşılaştığı Brighton Hove Albion'u 53. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Haftanın gollü geçen karşılaşmasında Manchester City, evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. City'nin golleri 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis'ten geldi. Konuk ekipte ise 76. dakikada Jean Mateta, 90+5. dakikada Michael Olise penaltıdan ağları sarstı. Zirve takibini sürdüren Aston Villa ise deplasmanda Brentford'u geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmeyi başardı. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Alexandre Moreno ve 85. dakikada Oliver Watkins kaydetti. Brentford'un tek golü ise 45. dakikada Keane Lewis-Potter'den geldi.

Ligin 17. haftası sonunda, 39 puanlı Arsenal lider, 38 puanlı Liverpool ikinci, 38 puanlı Aston Villa üçüncü, 34 puanlı Manchester City dördüncü, 33 puanlı Tottenham beşinci sırada yer aldı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen, namağlup liderliğini sürdürdü

Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Leverkusen'i galibiyete taşıyan golleri 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong ve 57. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Lig ikincisi Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 2. ve 55. dakikada Harry Kane, 63. dakikada da Kim Min-Jae'nin golleriyle 3-0 yendi. Ligin güçlü ekiplerinden Leipzig de sahasında karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-1'lik skorla geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve zirve yarışının içinde yer almaya devam etti.

Bundesliga'nın 15. haftası sonunda Bayer Leverkusen 39 puanla zirvede, bir maçı eksik Bayern Münih 35 puanla ikinci, 32 puanlı Leipzig üçüncü, 31 puanı bulunan Stuttgart dördüncü, 26 puanlı Borussia Dortmund'da beşinci sırada yer aldı.

İtalya'da lider Inter, Lazio'yu deplasmanda yendi

Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Inter, ligin 16. haftasında deplasmanda Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren goller 40. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada Marcus Thuram'ın ayağından geldi. Zirve takibini sürdüren Juventus, deplasmanda Genoa ile 1-1 berabere kaldı. Milan ise sahasında Monza'yı 3-0'lık skorla geçti.

16. haftası tamamlanan İtalya Seri A'da İnter 41 puanlı lider, Juventus 37 puanla ikinci, 32 puanlı Milan üçüncü ve 28 puanlı Bologna dördüncü oldu.

LaLiga'da Real Madrid maç fazlasıyla lider

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Madrid ekibine maçı kazandıran goller 25. dakikada Jude Bellingham, 37. dakikada Rodrygo, 64. dakikada Brahim Diaz ve 68. dakikada Luka Modric'ten geldi. Villarreal'in tek golünü ise 54. dakikada Jose Morales kaydetti. Geçen hafta sahasında Girona'ya 4-2 kaybeden Barcelona, Valencia deplasmanından da 1-1 beraberlikle dönerek iki haftada 5 puan kaybı yaşadı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Girona, bugün Deportivo Alaves ile karşılaşacak.

LaLiga'da 17 hafta geride kalırken, Real Madrid 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bir maçı eksik Girona 41 puanla ikinci, Barcelona 35 puanla üçüncü, Atletico Madrid 34 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

PSG, haftayı puan kaybıyla kapattı

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında lider PSG, deplasmanda karşılaştığı Lille ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. PSG'nin golü 66. dakikada Kylian Mbappe'den gelirken, Lille 90+4. dakikada Jonathan David'in golüyle eşitliği sağladı. Zirve takipçilerinden Nice, deplasmanda Le Havre'ye 3-1 mağlup oldu ve son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. Üçüncü sıradaki Monaco, konuk ettiği Olimpique Lyon'a Jeffinho'nun golüyle 1-0 yenildi.

Ligde 37 puanlı PSG liderlik koltuğunda otururken, 32 puanlı Nice ikinci, 30 puanlı Monaco üçüncü, 28 puanlı Lille dördüncü sırada bulunuyor. - İSTANBUL