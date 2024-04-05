Arsenal'li Zinchenko, Ukrayna için savaşmaya hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
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Arsenal'li Zinchenko, Ukrayna için savaşmaya hazır olduğunu söyledi

Arsenal\'li Zinchenko, Ukrayna için savaşmaya hazır olduğunu söyledi

Premier Lig takımlarından Arsenal’in Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Zinchenko, ülkesi için savaşmaya çağrılması halinde İngiltere'den ayrılabileceğini belirtti. Zinchenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkesine yardım etmek için 1 milyon sterlin bağışta bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in askeri seferberlik yaşını indiren bir yasa tasarısını imzalamasıyla daha fazla insanın askere çağrılabileceği belirtildi. Zinchenko, futbol oynamak yerine savaşa çağrılmayı daha değerli bulduğunu söyledi ve Ukrayna'nın durumunun zor olduğunu ancak savaşın yakında biteceğini umduğunu dile getirdi.

05.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:03
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Premier Lig takımlarından Arsenal’in Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Zinchenko, çağrılması halinde ülkesi için savaşmak üzere İngiltere'den ayrılabileceğini söyledi.

BBC’nin Newsnight programına konuşan Zinchenko, 2021’de Rusya’nın işgaliyle başlayan savaşın ardından ülkesindeki insanlara yardım etmek için yaklaşık 1 milyon sterlin bağışta bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Avrupa için bir "kalkan" haline geldiğini belirten Zinchenko, daha fazla destek çağrısında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Çarşamba günü, askeri seferberlik yaşını 27'den 25'e indiren bir yasa tasarısını imzaladı.

Bu, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla insanın askere çağrılabilecek olması anlamına geliyor. Zelenskiy Aralık ayında 500 bin askere daha ihtiyacı olduğunu söylemişti.

27 yaşındaki Zinchenko, Newsnight’ın sorduğu Premier Lig'de futbol oynamaya devam etmektense savaşa çağrılmayı daha değerli bulup bulmayacağı yönündeki soruya, "Bence bu net bir cevap. Ben [savaşmaya] giderim" diyerek yanıt verdi.

Zinchenko, cephede savaşan okul arkadaşları olduğunu da sözlerine ekledi:

"Kısa bir süre öncesinde aynı okulda olduğumuzu ve futbol sahasında beraber top oynadığımızı anlamak bir hayli zor. Ancak şimdi onlar ülkemizi savunmak zorunda. Dürüst olmak gerekirse bunu kabul etmek çok zor ama olan bu. Vazgeçemeyiz."

Zinchenko ülkesindeki durumun "çok zor" olduğunu ancak kendisinin ve ailesinin "cumhurbaşkanlarıyla gurur duyduğunu" söyledi ve şöyle devam etti:

"Biliyorum, belki bazı insanlar benim için burada [ Londra'da] olmanın orada [Ukrayna'da] olmaktan çok daha kolay olduğunu düşünebilir. Gerçekten bu savaşın yakında biteceğini umuyorum".

Futbol kariyerine 2016 yılında Rus takımı Ufa'da başlayan Arsenal defans oyuncusu, Rusya'daki arkadaşları ya da eski takım arkadaşlarıyla artık konuşmadığını söyledi.

Zinchenko, "İşgalden bu yana gerçekten çok az kişi bana mesaj attı. Onları suçlayamam çünkü bu onların suçu değil. Onlara, 'Çocuklar, dışarıya çıkıp eylem yapın’ diyemem, çünkü hapse atılabileceklerini biliyorum" diye konuştu.

Rusların eskiden Ukraynalılara "kardeşlerim" ve "kız kardeşlerim" dediğini hatırlatan futbolcu, "Ancak işgal Ukraynalılara artık onlarla dost olamayacağımızı gösterdi" dedi ve şöyle devam etti:

"Bize, halkımıza yaptıklarını asla unutmayacağız. Ben de çocuklarıma bunu öğreteceğim. Benim çocuklarım da kendi çocuklarına öğretecek. Bu kabul edilemez."

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Şubat ayında savaşta 31 bin Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, on binlerce de sivil kaybının yaşandığını söyledi.

Zinchenko, savaşın ilk birkaç gününde Ukrayna'daki insanlara yardım için para gönderdiğini ve bağışlarının 1 milyon sterlinin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Arsenal yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi benim görevim ne? Ülkeme, halkıma, oraya ve tüm bu şeylere elimden geldiğince nasıl yardım edebilirim? Ukraynalı olduğum için şu anda olduğumdan daha fazla gurur duyamam.

"Bu savaşın çok ama çok yakında biteceğine ve Ukrayna'mızı gerçekten istediğimiz gibi yeniden inşa edebileceğimize dair bir hayalim var."

Kaynak: BBC

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