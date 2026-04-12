Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

12.04.2026 17:13
FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, A Milli Futbol Takımımız hakkında konuştu. A Milli Takımın'ın önemli ofansif güce sahip olduğunu belirten Wenger, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'ndaki maçlarını merakla beklediğini söyledi.

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, A Milli Futbol Takımı'nın önemli ofansif güce sahip olduğunu belirterek, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'ndaki maçlarını merakla beklediğini söyledi. "FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının resmi açılışı için İstanbul'a gelen FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) iletişim kanalları için röportaj verdi.

ARSENE WENGER'DEN DÜNYA KUPASI YORUMU

TFF'nin yayımladığı röportajda Meksika, Kanada ve ABD ortaklığıyla 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na değinen Wenger, turnuvanın 48 takımla yapılacak olmasına dikkati çekti.

Geçen yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı ilk kez 48 takımla organize ettiklerini anlatan Wenger, "Oldukça ilginç ve dengeli bir turnuvaydı. Şunu fark ettik ki gruptan çıktıktan sonra finale ulaşmak için 4 maç gerekiyor. Bu adeta zihinsel bir maraton. Yani diğerlerine göre 'Daha fazla takım' olabilenler zorlu maçlardan çıkıp finale ulaşmayı başardılar. Finale yükselen iki takım da zihinsel anlamda çok güçlü ekiplerdi." ifadelerini kullandı.

''1 DAKİKA BOYUNCA OYUNA DAHİL OLAMAYACAK''

Yenilenen oyun kurallarına da değinen Wenger, "Kaleciler için aut atışında 8 saniye kuralı getirdik. Bu şimdiye kadar yoktu. Taç atışları için 8 saniye kuralı getirdik. Sakatlık numarası yapan oyuncuların, sahaya dönmeden önce 1 dakika kenarda beklemesi gerekecek. Oyuncu değişiklikleri için sadece 10 saniyeniz var. Çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyunu terk etmezse yerine girecek oyuncu 1 dakika boyunca oyuna dahil olamayacak." açıklamasında bulundu.

Bu kuralların iyi sonuçlar verdiğini de sözlerine ekleyen Wenger, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kaleci kuralını uyguladığımızda gördük, daha iyi bir sonuç verdi. Çünkü insanlar yüksek enerjili bir oyun izlemek istiyor. Bir futbol maçında bir takımın diğerine karşılık verirken ortaya koyduğu enerji, oyunun akıcılığından beslenir. Bu yüzden oyunu olabildiğince hızlı ve kesintisiz hale getirmek için sınırları zorlamamız gerektiğini düşünüyorum."

''TÜRKİYE'Yİ ROMANYA'YA KARŞI İZLEDİM''

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer almasıyla ilgili konuşan Arsene Wenger, millilerin 2002 Dünya Kupası'nda oynadığı Brezilya mücadelesini izlediğini söyledi.

Ay-yıldızlıların o dönemde çok iyi bir kadrosunun olduğunu ve maçı şansız şekilde kaybettiğini dile getiren Wenger, "Günümüze gelirsek, Türkiye'yi Romanya'ya karşı izledim. Potansiyelini tam anlamıyla yansıtamadı, çok rahat oynamadı, gergindi. Bu da normal çünkü baskı hayli yoğundu. Bu bir eleme maçıydı ve hedefe ulaşmak önemliydi. Diğer yandan iki play-off maçında da gol yememesi defansif olarak önemli öz güven sağladı. Milli takımınızın önemli bir ofansif potansiyeli olduğunu zaten biliyoruz. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyorum. Türkiye dört takımın da bir üst tura yükselme şansının bulunduğu bir grupta yer alıyor ve unutmayalım ki en iyi 8 üçüncü takım da gruptan çıkacak. Bu yüzden averaja da çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden sonuna kadar tüm maçlarda konsantre olmak şart." diye konuştu.

Futbolun geleceğiyle ilgili yorumunu da aktaran Wenger, şunları söyledi:

"Bana göre geleceğin futbolunda iki ayağını da üst düzey kalitede kullanan, bireysel teknik kalitesi kusursuz oyuncular olacak. Baskı faktörü nedeniyle pasın kalitesi ve hızı çok daha önemli hale gelecek. İkinci olarak tehlikeli olabilmek için çok dinamik ve sürekli hareket halinde futbol gerekecek. Son olarak takımlarda fiziksel güç ile taktiksel zeka arasında çok iyi bir denge kurulması gerekecek. Bu üç faktör gelecekte çok büyük önem taşıyacak."

