Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i, 39 ülkeden 144 sporcuyla Ankara'da yapılacak

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix Yarışması, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre yarışma, 17-19 Eylül tarihlerinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda yapılacak.

Genç erkekler, genç kadınlar, çiftler ve buz dansı kategorilerinde düzenlenecek organizasyona ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 39 ülkeden 144 sporcu katılacak.

Türkiye'yi kadınlarda milli sporcular Deniz Tarım, Leyla Çetin, Bella Aydın, erkeklerde ise Mehmet Cenkay Karıklı, Kaan Şanal ve Furkan Emre İncel temsil edecek.