Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Samsun'da düzenlenecek

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Samsun\'da düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, 16-18 Şubat tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek. Organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride toplam 68 sporcu katılacak.

14.02.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 16-18 Şubat tarihlerinde İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenecek.

Organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katılacak.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Kocaeli, Samsun, Ankara, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:32:56. #1.13#
SON DAKİKA: Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement