Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

15.09.2025 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 135 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye girenler belirlendi.

Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 55'i kadın 135 sporcu katıldı.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği olan organizasyonda erkek sporcular yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks, kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde Türkiye'nin en iyisi olmak için yarıştı.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Büyükler

Kadınlar:

1- Bilge Tarhan (Bolu)

2- Nazlı Savranbaşı (İzmir)

3- Ceren Biner (İzmir)

Erkekler:

1- Adem Asil (İzmir)

2- Mert Efe Kılıçer (İzmir)

3- Altan Doğan (İzmir)

Gençler

Kadınlar:

1- İnci Kaleköylüoğlu (İstanbul)

2- Yaşam Suğra Akan (İstanbul)

3- İrem Karabalık (İzmir)

Erkekler:

1- Melih Dumlu (Kayseri)

2- Umut Örs (Bolu)

3- Ahmet Baki Karadayı (Bolu)

Yıldızlar

Kadınlar:

1- Ayşe Duru Ayaztuna (İstanbul)

2- Gülcenaz Gülen (İstanbul)

3- Danefa Güney (İstanbul)

Erkekler:

1- Güney Kapucu (Ankara)

2- Mevlüt Kağan Soylu (Konya)

3- Mustafa Yiğit Dur (Kayseri)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Adem Asil, Turnuva, Türkiye, antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 02:05:36. #7.12#
SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.