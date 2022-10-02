Er meydanındaki cazgırlar usta-çırak ilişkisiyle yetişiyor - Son Dakika
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Er meydanındaki cazgırlar usta-çırak ilişkisiyle yetişiyor

02.10.2022 11:06

Asırlardır süregelen ata sporu yağlı güreşin er meydanlarında okudukları manilerle pehlivanları coşturan cazgırlar, usta-çırak ilişkisini devam ettiriyor.

Asırlardır süregelen ata sporu yağlı güreşin er meydanlarında okudukları manilerle pehlivanları coşturan cazgırlar, usta-çırak ilişkisini devam ettiriyor.

Cazgırlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında düzenlenen müsabakalarda "Dualı çayır"ın yükselen sesi oluyor. Başcazgır ve çırakları, söyledikleri mani ve şiirlerle pehlivanları güreşe hazırlıyor.

İlerleyen yaşına rağmen er meydanından kopamayan 76 yaşındaki başcazgır Şükrü Kayabaş, mesleğin en eski temsilcilerinden.

Er meydanının "Efsane sesi" olarak bilinen Kayabaş, AA muhabirine, ustası "Şirin Baba" lakaplı Mustafa Şirin'den devraldığı mesleğini 57 yıldır severek yaptığını söyledi.

Kırkpınar ve Anadolu'da düzenlenen güreşlerde görev yapan 20 çırağının olduğunu belirten Kayabaş, "Salih, Fatih, Ergun kardeşlerim ve diğer cazgırları güzel yetiştirdik. Çıraklarımın hepsi iyi, ayrım yapmak istemiyorum. Yıllardır usta-çırak ilişkisiyle cazgırlığı devam ettiriyoruz. Çıraklarıma bildiklerimi öğretmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Ata sporu yağlı güreşlerde cazgırlık yapacak daha fazla çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Kayabaş, cazgırlıkta 60 yılı tamamladığında mesleğini bırakmak istediğini kaydetti.

Sevindi: "Manileri hayranlıkla dinliyorduk"

Edirneli yağlı güreş cazgırı Ergun Sevindi (38), er meydanlarında yıllarca güreştikten sonra cazgırlık yapmaya başladığını anlattı.

Ustası Kayabaş'ın yağlı güreşlerde kendisini takdim ettiğini belirten Sevindi, şunları kaydetti:

"Bizler yavaş yavaş ustamızın yanında manileri öğrendik. Manileri hayranlıkla dinliyorduk. Ustamızdan bu işi öğrendik, başardık. Allah'ın izniyle er meydanlarındayız. Ustamızdan yavaş yavaş bayrağı alıyoruz. Çırakların ustalarına saygı ve sevgisi sonsuz. Ustamızın verdiği görevleri er meydanında eksiksiz yerine getiriyoruz. Ustalarımızla görev yapmak bizim için çok büyük bir şeref ve şans. Pele Mehmet (Mehmet Tura) ustamız vardı, aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Bir tek Şükrü Kayabaş kaldı. Yaşarken kıymetini bilip, ustamızdan faydalanıp, ona en iyi şekilde hizmet ediyoruz."

İnci: "Ustalarımız olmasaydı bizler de bu sahalarda olamazdık"

Çanakkaleli yağlı güreş cazgırı Fatih İnci (37), bir süre güreştiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle sporu bıraktığını aktardı.

Yağ kokusunu koklayanın er meydanını bırakamadığını belirten İnci, "Babaeski Sinanlı'dan Şükrü Kayabaş ustam ve Bursa İznikli, Allah rahmet eylesin nur içinde yatırsın, Pele Mehmet ustam el verdiler. Sağ olsunlar var olsunlar. Onlar olmasaydı bizler de bu sahalarda olamazdık." ifadelerini kullandı.

12 yıldır cazgırlık yaptığını anlatan İnci, "Çıraklar ustalarının peşinden gidiyor ancak bu azaldı. Bitiyor gibi geliyor bana. Bizler Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet ustalarımızın son çıraklarıyız. Ustalarımız bizlere nasıl el verdilerse, bizden sonra gelen yetenekli gördüğümüz kişilere el vermeye çalışacağız. Bu mesleği yapacak kişi önce sevecek, sonra dürüst olacak. 'Pehlivan', 'Cazgır' denildiği zaman, er meydanlarında dürüstlük, efendilik, mertlik, yiğitlik gelir. Er meydanına alışacaksan dürüst olacaksın, efendi olacaksın, mert olacaksın. Önemli olan bu değerlerdir." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Mustafa Şirin, Fatih, Pele, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Er meydanındaki cazgırlar usta-çırak ilişkisiyle yetişiyor - Son Dakika

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