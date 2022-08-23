Osmanlı sarayının başpehlivanı, er meydanında anılacak

Ata sporlarının yaşatılmasına büyük özen gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi, güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan'ı bine yakın pehlivanın katılacağı yağlı güreşlerle anacak.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yağlı güreşten cirite, okçuluktan rahvana kadar tüm ata sporlarının yaşatılması için farklı etkinliklere imza atıyor. Çalışmalar doğrultusunda, geleneksel sporların en yaygını olan yağlı güreşlerin yaşatılması için ayrıcalıklı ve anlamlı bir organizasyon hayata geçiriliyor. Bursa'nın Demirci Köyü'nde 1786'da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte er meydanında anılacak. Adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan adına 1966'dan 1978 yılına kadar aralıksız 12 kez yapılan, 13'üncüsü de son kez 1993 yılında gerçekleştirilen güneşlerin 14'üncüsü, 29 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek.

Bin pehlivan er meydanında olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 28 Ağustos Pazar günü Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak olan ve 60'ı baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivanın katılacağı organizasyonun tanıtım toplantısı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Softaoğlu Mehmed Pehlivanın 90 yaşındaki torunu İbrahim Künhan Softaoğlu, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Güreş Ağası Zeki Acar, Demirci Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut ve Büyükşehir Belediyesporlu Başpehlivan Yalçın Öncül de katıldı.

"Kimliğimizin bir parçası"

Yüzlerce yıl öncesinden bugünlere kadar gelen ata sporlarının 'örf ve adetlerle şekillenerek' bugün kimliğin parçası haline geldiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel spor oyunlarının her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliği güçlendiren etkinlikler olduğunu vurguladı. Türk kültürünün birer aynası olan ata sporlarının geleceğe taşınması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "İnsanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit ve binicilik gibi sporlar yüzlerce yıl önceki coşkuyla hala varlığını sürdürmektedir. Ata sporumuz olan güreşler de bunlardan biridir. Sibirya'dan Balkanlara kadar tüm Türk dünyası ve akraba topluluklarda güreş yapıp pehlivan olma geleneği, bir 'onur formu' olmuştur. Türkler güreş yapmayı ibadet, güreş yerini ibadet yeri, güreş meydanını da er meydanı olarak görmüşlerdir" dedi.

Sarayın başpehlivanı

Bursa'da güreş tarihinin Orhan Bey zamanına kadar uzandığını açıklayan Başkan Aktaş, "Demirci Köyü'nde 1786'da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan da adını güreş tarihine altın harflerle yazdırmış önemli bir isim. Softaoğlu Mehmed Pehlivan'ın hatırası için 1966 yılında başlatılan Softaoğlu Güreşleri, 1978 yılına kadar 12 kez gerçekleştirilmiş. 1978 yılından 1993 yılına kadar da köylülerin mali durumu sebebi ile organizasyon olmamış. 13'üncüsü 1993 yılında düzenlenmiş ve sonra bir daha yapılmamış. İnşallah, bu güzel geleneği kaldığı yerden devam ettirmek istiyoruz. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu güzel mirası geleceğe taşımak için 'dev gibi bir organizasyonla' yağlı güreşe gönül verenleri Bursa'da buluşturacağız" diye konuştu.

Toplantıya katılan Softaoğlu Mehmed Pehlivanın 90 yaşındaki torunu İbrahim Künhan Softaoğlu da ilk olarak güreşlerin 1966 yılında düzenlendiği hatırlatarak, "Köylü kendi arasında para toplayarak bu güreşleri gerçekleştiriyordu. Elde edilen gelir yetmez oldu ve 30 yıldır yapılamadı. Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeniden gün ışığına çıktı. Böyle bir pehlivanın torunu olarak gurur duydum" şeklinde konuştu.

Softaoğlu Mehmed Pehlivan kimdir?

Saray Başpehlivanı Softaoğlu Mehmed Pehlivan, 1786 yılında Bursa'nın Demirci köyünde doğdu. 2 metreden uzun boyu, 200 kg kadar kilosu ile devrinin en iri cüsseli pehlivanıydı. Osmanlı'nın ilk güreş tekkesi olan ve Bursa Atıcılar'da açılan Bursa Güreş Tekkesi'nde yetişti. Kısa sürede Osmanlı Sultanı II. Mahmud'un dikkatini çekerek saraya davet edildi. 12 Haziran 1812 tarihinde Çinili Köşk'te gerçekleşen karşılaşmada Prizrenli Olise'yi, 26 Haziran 1812 tarihinde de Gostivarlı İskender'i 4 saate yakın bir güreşten sonra yenerek padişahın takdirini kazandı. Güreşteki mahareti sayesinde 'Saray Başpehlivanı' oldu ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar bu unvanı taşıdı. Osmanlı Devleti'nin en büyük pehlivanlarından birisi olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan, 13 Nisan 1831 Çarşamba günü, henüz 45 yaşındayken doğduğu köyde hayata veda etti. - BURSA