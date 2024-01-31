 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atakaş Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atakaş Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, Abdulkadir Parmak\'ı kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Parmak'a hoş geldin denilerek, başarılar dileyen açıklamada, oyuncunun bu sezon Süper Lig'de 9 maçta ve Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydiği ifade edildi.

31.01.2024 19:35
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Hatayspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 20:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement