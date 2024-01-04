Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, 6 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika süren idmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor kafilesi, 5 Ocak'ta hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.
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