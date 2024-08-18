Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligin 1. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Hatayspor, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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