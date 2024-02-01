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Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Mersin'de karşılaşacak - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Mersin'de karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Mersin\'de karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Mersin'de karşılaşacak. Maç, Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Hatayspor, 23 maçta 25 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 28 kez havalandıran Hatayspor, kalesinde ise 31 gol gördü. 24 puanla 16. sırada bulunan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.

01.02.2024 09:23
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 25 puan toplayan ve 15. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.

Hatay ekibi, 24 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

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