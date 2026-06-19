Atatürk Üniversitesi Bowling'de Zirveye Çıktı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Bowling'de Zirveye Çıktı

Atatürk Üniversitesi Bowling\'de Zirveye Çıktı
19.06.2026 13:56
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Atatürk Üniversitesi, 2026 Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2025-2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Ünilig Bowling (Kadın-Erkek) Türkiye Şampiyonası, 14-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinden birçok üniversitenin katılım sağladığı organizasyonda Atatürk Üniversitesi, kadın ve erkek takımlarıyla ortaya koyduğu başarılı performans sayesinde şampiyonanın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

Şampiyona boyunca takım, trio, double ve bireysel kategorilerde mücadele eden Atatürk Üniversitesi sporcuları, toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen dereceler, üniversitenin spor alanındaki istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, Atatürk Üniversitesi adını Türkiye bowling camiasında zirveye taşıdı.

Kadın sporcular şampiyonaya damga vurdu

Atatürk Üniversitesi Kadın Bowling Takımı, şampiyonanın en başarılı ekiplerinden biri olarak öne çıktı. Takım kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olan kadın sporcular, trio kategorisinde de birincilik kürsüsüne çıkarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Double kategorisinde hem ikincilik hem de üçüncülük dereceleri elde eden sporcular, bireysel müsabakalarda da üstün performanslarını sürdürdü. Kadınlar bireysel kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü kazanan Atatürk Üniversitesi sporcuları, organizasyona adeta damgalarını vurdu.

Erkek takımı da başarı zincirine güçlü bir halka ekledi

Şampiyonada mücadele eden Atatürk Üniversitesi Erkek Bowling Takımı da elde ettiği derecelerle büyük takdir topladı. Takım kategorisinde Türkiye ikincisi olan erkek sporcular, trio kategorisinde de ikincilik elde ederek istikrarlı performanslarını kürsüye taşıdı. Double kategorisinde ikinci ve üçüncü olan sporcular, bireysel müsabakalarda da Türkiye üçüncülüğü kazanarak organizasyonu önemli başarılarla tamamladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini önemsiyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıların üniversite camiası adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Üniversite olarak öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini önemsediklerini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonasında kadın takımımızın Türkiye şampiyonluğu, erkek takımımızın ise Türkiye ikinciliği elde etmesi bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Takım, trio, double ve bireysel kategorilerde kazanılan toplam 11 madalya, sporcularımızın özverili çalışmalarının ve antrenörlerimizin emeklerinin değerli bir sonucudur. Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarılarıyla değil, sportif ve sosyal yönleriyle de desteklemeye büyük önem veriyoruz. Sporcularımızın elde ettiği bu dereceler, üniversitemizin spor alanındaki vizyonunun ve kurumsal kararlılığının bir göstergesidir. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atatürk Üniversitesi Bowling'de Zirveye Çıktı - Son Dakika

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