ATFF'den Anlamlı Futbol Seçmeleri - Son Dakika
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ATFF'den Anlamlı Futbol Seçmeleri

ATFF\'den Anlamlı Futbol Seçmeleri

ATFF, 19 Mayıs'ta Stuttgart'ta genç yetenekler için futbolcu seçmeleri düzenledi.

19.05.2025 19:59
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AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Almanya'nın Stuttgart kentinde anlamlı bir organizasyona imza attı. U15–U17 yaş grupları için düzenlenen futbolcu seçmelerine Avrupa'nın birçok ülkesinden genç yetenekler katıldı.

Etkinlik, sabah saatlerinde VFL Stuttgart tesislerinde başladı. Yaklaşık 50 futbolcunun katıldığı organizasyonda, genç yetenekler hem antrenman hem de maç formatında uzman teknik adamlar tarafından değerlendirildi. Seçmelere Almanya'nın yanı sıra Danimarka, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerden gelen Türk kökenli oyuncular yoğun ilgi gösterdi.

Programın anlamını artıran en önemli unsur ise 19 Mayıs tarihinin seçilmiş olmasıydı. Organizasyonun başında saygı duruşu yapıldı ve hep birlikte Milli Marş okundu. T.C. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar'ın günün anlam ve önemine dair paylaştığı mesajı da etkinliğe ayrı bir değer kattı. Gençlere seslenen başkonsolos Kaçar, Anadolu'nun savunulmasının başladığı tarihi asla unutmamalarını söyledi.

Organizasyonu bizzat takip eden ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız, gelen ailelerle birebir ilgilendi ve tüm sürecin yakından koordinasyonunu sağlamaya çalıştı. Başkan Yıldız, yetenek analizinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

""&00Bu özel günde böyle bir etkinliği düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Türk gençliğini sporla buluşturmak hem de Avrupa'daki yetenekli çocuklarımızı keşfetmek bizim için büyük bir misyon. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu günde, sahalarda bu heyecanı yaşamak tarif edilemez bir duygu. Katılım çok güzeldi, ailelerin ilgisi büyüktü. Tüm oyuncularımıza Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nun resmi katılım sertifikasını takdim ettik. Bu organizasyonlar devam edecek."

Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nun kurucu genel başkanı olan Ayhan Yıldız, uzun yıllardır Avrupa'daki Türk gençliğinin spor yoluyla hem fiziksel hem de kültürel gelişimini desteklemeye yönelik projelere öncülük ediyor. Aynı zamanda başarılı bir iş insanı ve spor yöneticisi olan Yıldız, ATFF'yi Avrupa çapında organize bir yapıya kavuşturarak federasyonu profesyonel seviyeye taşımıştır.

Seçmelerin teknik yönetimini Avrupa Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Erol Koloğlu üstlendi. Koloğlu ve ekibi, genç yetenekleri dikkatli bir gözlem süreciyle değerlendirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca ATFF Akademi Takımı ile seçmelere katılan oyuncular arasında hazırlık maçları düzenlendi. Gün boyu süren etkinlik, akşam saatlerinde düzenlenen toplu yemekle son buldu.

Organizasyonda görev alan ATFF yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve gönüllüler de gün boyunca büyük özveriyle çalıştı. Etkinlik sonunda hem seçmelere katılan sporcular hem de aileleriyle hatıra fotoğrafları çekildi. Özellikle ailelerden gelen olumlu geri bildirimler, organizasyonun ne kadar doğru ve etkili bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ATFF, önümüzdeki dönemde farklı yaş kategorilerinde yeni seçmeler ve kamplar düzenlemeyi planlıyor. Avrupa'daki Türk gençlerine futbol yoluyla hem sportif hem kültürel gelişim fırsatları sunan federasyon, bu tür organizasyonlarla Avrupa genelinde ses getirmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

Stuttgart, Almanya, Gençlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ATFF'den Anlamlı Futbol Seçmeleri - Son Dakika

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